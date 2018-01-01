Beyaz eşyanın garantisi bitti ve servise mi ihtiyacın var?

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Hüseyin Akgül
Bulaşık Makinesi Arıza
Bulaşık makinesindeki su kaçırma işini bir kaç servis çözemedi, yetkiliabi.com tek bir kere gelerek yerinde arızayı onardı, bir de 1 yıl garanti verdi süper hizmet.
Metin Türk
Çamaşır Makinesi Arıza
Çamaşır makinesi adeta evde yürüyordu, internetten bulduğum servis anormal bir fiyat verdi, yetkiliabi.com u duyunca şansımı denedim, iyi ki denemişim yarım saat içinde tamiri yapıp bir de 1 yıl garanti verdiler daha ne olsun.
Nesli Özdoğancı
Fırın Arıza
Yeni fırın almayı düşünürken tamir için yetkiliabi.com dan servis çağırdım , şu an ilk aldığım gibi çalışıyor hem de yeni fırının 1/10 fiyatına çözüldü, teşekkürler yetkiliabi.com
Erkan Ertunç
Klima Montaj
Yazlığa aldığım klima montajı için 1 hafta servisi bekledim, gelmeyince yetkiliabi.com’u denemek istedim, aynı gün gelip montajı yaptılar, bir de şişe açacağı hediye ettiler :)
Cenk Öztaş
Klima Arıza
1 saat içinde servis kapıdaydı, arızalanan klima için uzman bir arkadaş geldi, hızlı ve kolay çözüm teşekkürler.
Sarper Örmeci
Klima Bakım
Şirketteki tüm klimalara bakım yaptırmak istedim, servisler anormal fiyatlar verdiler, bir arkadaşım yetkiliabi.com dan çağır dedi, haklıymış 1 günde tüm klimalara bakım yaptılar, hem de süper fiyata, elinize sağlık.
Oğul Karaoğlan
Klima Arıza
Neredeyse bedava diyeceğim bir tutara klimamı onaran yetkiliabi.com ekibine teşekkür ediyorum, en çok da fahiş ve sürpriz fiyatla karşılaşmadığıma sevindim, güler yüzlü servis personeline alışmamışız.
Ceren Pekpak
Buzdolabı Arıza
3 ayda bir arızalanan buzdolabı için yetkiliabi'den servis çağırdım, güler yüzlü Erhan adında bir arkadaş gelip işi çözdü ve garanti verdi , hatta bir de mıknatıslı şişe açacağı hediye etti :)
Burcu Vuraldor
Buzdolabı Arıza
Kaç tane servis aradım, biri gelicem dedi gelmedi, diğeri 3 gün sonra dedi, yetkiliabi.com a girip servis çağırdım istediğim saatte kapıdaydı 2 kişi gelip buzdolabının bir parçasını değiştirdiler bir de yemek önlüğü hediye ettiler :)
Mehmet Tulazoğlu
Derin Dondurucu Arıza
İnternetten servis arayıp hep süprizlerle karşılaşıyordum, bir türlü arızası çözülemeyen şirketteki dondurucuyu aynı gün gelip onardılar , parçasına da 1 yıl garanti verdiler umarım bu kalite hep böyle devam eder.
Merve Togar
Buzdolabı Arıza
İlk defa bir servis randevu saatine uygun gelerek buzdolabımızdaki arızayı giderdi, gelen servis personeli oldukça nazik ve ilgiliydi, tebrikler.
Gelen Yorumlar
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